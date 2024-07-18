Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе со «Звездой» заявил, что Вооруженные силы России собрали «исчерпывающий и суперобъемный» материал по нарушению Конвенции о биологическом и токсинном оружии со стороны киевского режима.

Этот материал, как отметил Рябков, показывает всю глубину взаимодействия Вашингтона и Киева в этой сфере, в том числе, с точки зрения проведения мероприятий в нарушение конвенции, означающих, что на Украине создавались компоненты биологического оружия.

«Это вызывает осуждение, причем не только у нас, но и в широких кругах международного сообщества», - отметил он.

Также замминистра отметил, что Россия фиксирует в действиях ВСУ применение отравляющих веществ, и назвал это абсолютно неприемлемым.

Кроме этого, Рябков заявил, что Москва в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении.