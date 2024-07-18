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Рябков: ВС РФ собрали суперобъемный материал по биооружию на Украине

Сергей Рябков отметил, что нарушение Киевом и Вашингтоном Конвенции о биооружии вызывает осуждение не только в России, но и в широких кругах международного сообщества.
Тимур Шерзад 2024-07-18 12:54:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе со «Звездой» заявил, что Вооруженные силы России собрали «исчерпывающий и суперобъемный» материал по нарушению Конвенции о биологическом и токсинном оружии со стороны киевского режима. 

Этот материал, как отметил Рябков, показывает всю глубину взаимодействия Вашингтона и Киева в этой сфере, в том числе, с точки зрения проведения мероприятий в нарушение конвенции, означающих, что на Украине создавались компоненты биологического оружия. 

«Это вызывает осуждение, причем не только у нас, но и в широких кругах международного сообщества», - отметил он. 

Также замминистра отметил, что Россия фиксирует в действиях ВСУ применение отравляющих веществ, и назвал это абсолютно неприемлемым. 

Кроме этого, Рябков заявил, что Москва в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении.

#Украина #сша #Биологическое оружие #Сергей Рябков #наш эксклюзив
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