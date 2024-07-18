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Песков: Москва изменит внешнюю политику при превращении ЕС в оборонный союз

Россия не представляет угрозы ни для кого в Евросоюзе, сообщил пресс-секретарь президента РФ.
Услада Дубинина 2024-07-18 12:19:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия будет вынуждена изменить внешнюю политику, если планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на построение европейского оборонного союза начнут реализовывать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это лишний раз подтверждает настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике», - цитирует агентство ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента уточнил, что Москва не составляет угрозы для стран Евросоюза. Действуя на Украине, Россия защищает свои интересы.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о намерениях создать оборонный европейский союз в ближайшие пять лет. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что страны Европы стали менее миролюбивыми после назначения на должность фон дер Ляйен.

#в стране и мире #Урсула фон дер Ляйен #Дмитрий Песков #Внешняя политика #оборонный союз
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