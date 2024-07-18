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Рябков: нет признаков того, что какая-либо партия США поменяет отношение к РФ

Замминистра иностранных дел РФ отметил, что у Москвы нет предпочтений по тому или иному кандидату в президенты США.
Глеб Владовский 2024-07-18 12:15:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Каких-либо признаков того, что одна из основных партий США изменит подход в отношении России и Украины, нет. Такое мнение выразил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Вообще, разговор на эту тему неуместен с учетом того, что у нас нет предпочтений по персоналиям и мы никогда не вмешиваемся в чужие выборы», - заявил он.

По словам дипломата, говорить касательно того, кто займет пост главы государства, а также кто вступит на пост вице-президента страны, преждевременно.

«Будем продолжать диалог с любой администрацией, с уважением отнесемся к выбору американцев», - подчеркнул Рябков.

Напомним, что кандидат на пост вице-президента США Джей Ди Вэнс заявил, что после победы Трампа на выборах для американских союзников «халява» закончится.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #Сергей Рябков #президентские выборы в сша
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