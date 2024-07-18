Писториус: размещение в ФРГ ракет США связано с «Искандерами»

Размещение американских ракет на территории Германии является ответом на развертывание «Искандеров» в Калининградской области. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«То, что США будут делать с 2026 года в Германии - не что иное, как противодействие угрозе со стороны России в связи с размещение "Искандеров" в Калининградской области. Тогда сдерживание будет снова работать», - приводит его слова издание Rheinische Post.

В свою очередь в Кремле неоднократно подчеркивали факт того, что Россия не представляет угрозы для стран Евросоюза. Ранее это вновь заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, спикер Кремля назвал угрозой присутствие кораблей НАТО в районе Черного моря.