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Писториус: размещение в ФРГ ракет США связано с «Искандерами»

В Кремле неоднократно заявляли, что Москва не представляет угрозы для стран Евросоюза.
Глеб Владовский 2024-07-18 12:13:42
© Фото: U.S. Navy, Global Look Press

Размещение американских ракет на территории Германии является ответом на развертывание «Искандеров» в Калининградской области. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«То, что США будут делать с 2026 года в Германии - не что иное, как противодействие угрозе со стороны России в связи с размещение "Искандеров" в Калининградской области. Тогда сдерживание будет снова работать», - приводит его слова издание Rheinische Post.

В свою очередь в Кремле неоднократно подчеркивали факт того, что Россия не представляет угрозы для стран Евросоюза. Ранее это вновь заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, спикер Кремля назвал угрозой присутствие кораблей НАТО в районе Черного моря.

#в стране и мире #ФРГ #Дмитрий Песков #борис писториус #американские ракеты
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