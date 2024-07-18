Стрелявший в Трампа оставил послание о планах на игровой платформе

Стрелок Томас Мэттью Крукс, который совершил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, оставил послание на игровой платформе Steam о предстоящей «премьере».

«13 июля состоится моя премьера, следите за развитием событий», - цитирует Fox News сообщение Крукса.

На сайте телеканала также сообщили о поисковых запросах стрелка про кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена, дату съезда Демократической партии и информацию о митинге в Пенсильвании.

Напомним, что 20-летний Томас Мэттью Крукс выстрелил в Трампа во время его выступления на митинге 13 июля. Стрелок совершил покушение с крыши соседнего здания. Американские спецслужбы ликвидировали злоумышленника. В ФБР устанавливают мотив покушения.