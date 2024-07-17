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Росэнергоатом: мощность энергоблока №1 Ростовской АЭС повысили до 100%

По словам пресс-секретаря концерна, показатель составил 1 000 МВт после подключения к сети.
Глеб Владовский 2024-07-17 09:01:15
© Фото: rosenergoatom.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Мощность энергоблока №1 Ростовской АЭС после подключения к сети выросла до 100%. Об этом сообщил «Звезде» пресс-секретарь концерна «Росэнергоатом» Андрей Альберти.

«Ростовским атомщикам в кратчайшие сроки удалось включить энергоблок №1 в сеть... Вчера в 22.28 энергоблок вновь начал выдавать электроэнергию», - рассказал спикер.

Уточняется, что теперь показатель мощности энергоблока равен 1 000 МВт.

Напомним, что 16 июля из-за сработавшей автоматики на турбогенераторе произошло отключение энергоблока от сети. В Росэнергоатоме уточнили, что системы защиты активировались по ложным данным.

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