Росэнергоатом: мощность энергоблока №1 Ростовской АЭС повысили до 100%

Мощность энергоблока №1 Ростовской АЭС после подключения к сети выросла до 100%. Об этом сообщил «Звезде» пресс-секретарь концерна «Росэнергоатом» Андрей Альберти.

«Ростовским атомщикам в кратчайшие сроки удалось включить энергоблок №1 в сеть... Вчера в 22.28 энергоблок вновь начал выдавать электроэнергию», - рассказал спикер.

Уточняется, что теперь показатель мощности энергоблока равен 1 000 МВт.

Напомним, что 16 июля из-за сработавшей автоматики на турбогенераторе произошло отключение энергоблока от сети. В Росэнергоатоме уточнили, что системы защиты активировались по ложным данным.