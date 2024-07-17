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Беспилотник сбросил взрывчатку на пожарную часть в Курской области

Пострадавшего сотрудника МЧС доставили в больницу для оказания первой помощи.
Услада Дубинина 2024-07-17 08:39:51
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в поселке Теткино Курской области, об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Вследствие атаки коптера повреждены служебный грузовой и личный легковой автомобили», - написал Смирнов.

Во время удара в части находился дежурный спасатель. В результате обстрела беспилотника ВСУ сотрудник МЧС получил ранения, его доставили в Глушковскую районную больницу для оказания медицинской помощи.

В Минобороны РФ сообщили о трех перехваченных беспилотниках над регионами России. Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области и два беспилотника ликвидировали над Воронежской областью.

#беспилотник #Курская область #ВСУ #МЧС #пожарная часть
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