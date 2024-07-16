Средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Россией

Дежурные средства ПВО перехватили 13 украинских беспилотников в небе над территориями России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении.

Уточняется, что девять беспилотников сбиты над территорией Ростовской области и по одному БПЛА над Белгородской, Курской и Воронежской областями. Еще один летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершения терактов с применением БПЛА. Так, 15 июля ВС РФ перехватили до 22 беспилотников ВСУ над территориями России.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.