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Средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Россией

Из них девять аппаратов уничтожены над Ростовской областью.
2024-07-16 08:19:50
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Дежурные средства ПВО перехватили 13 украинских беспилотников в небе над территориями России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении.

Уточняется, что девять беспилотников сбиты над территорией Ростовской области и по одному БПЛА над Белгородской, Курской и Воронежской областями. Еще один летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершения терактов с применением БПЛА. Так, 15 июля ВС РФ перехватили до 22 беспилотников ВСУ над территориями России.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #МО РФ #пво рф #Беспилотники ВСУ
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