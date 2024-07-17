МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сийярто: покушение на Трампа связано с его выступлением за мир

По словам главы венгерского МИД, попытки убить политиков, выступающих за мир, в последнее время участились.
Глеб Владовский 2024-07-17 07:39:25
© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency, Globallookpress

Нападения на политиков, выступающих за мир, в последнее время участились. Так прокомментировал покушение на Дональда Трампа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Вы знаете, уже не в первый раз за последние месяцы пытаются убивать политиков, которые выступают за мир и являются патриотами», - приводит его слова РИА Новости.

В качестве примера дипломат привел покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который неоднократно выступал против поставок вооружений Украине.

Напомним, что 14 июля неизвестный выстрелил в Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании. Уточняется, что нападавшего ликвидировали, а сам кандидат в президенты США отделался ранением уха.

#в стране и мире #Дональд Трамп #покушение #Петер Сийярто
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 