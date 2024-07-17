Сийярто: покушение на Трампа связано с его выступлением за мир

Нападения на политиков, выступающих за мир, в последнее время участились. Так прокомментировал покушение на Дональда Трампа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Вы знаете, уже не в первый раз за последние месяцы пытаются убивать политиков, которые выступают за мир и являются патриотами», - приводит его слова РИА Новости.

В качестве примера дипломат привел покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который неоднократно выступал против поставок вооружений Украине.

Напомним, что 14 июля неизвестный выстрелил в Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании. Уточняется, что нападавшего ликвидировали, а сам кандидат в президенты США отделался ранением уха.