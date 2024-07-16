Сийярто обсудил с Лавровым реализацию договоренностей Путина и Орбана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретились в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. Об этом сообщает пресс-служба российского дипведомства.

Главы министерств обсудили реализацию договоренностей, которые затронули премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с президентом России Владимиорм Путиным в ходе визита премьера в Москву 5 июля.

В ведомстве дополнили, что двустороннее взаимодействие поступательно развивается вне зависимости от сложной международной обстановки.

«Подтверждена важность осуществления крупных совместных экономических проектов, включая знаковые направления энергетического сотрудничества», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сийярто и Лавров обсудили международные проблемы, включая ситуацию с Украиной. Они подчеркнули, что украинские нарушения прав национальных меньшинств, проживающих в стране, недопустимы.

Ранее Петер Сийярто рассказал о новой мирной конференции по украинскому вопросу.