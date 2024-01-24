Профессор Альтштейн рассказал, какие вирусы могут спровоцировать новую пандемию

Новые эпидемии были, есть и будут, так как сейчас для возникновения инфекционных заболеваний существует больше возможностей, заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он рассказал, какие именно вирусы могут стать той самой «болезнью Х» и спровоцировать новую пандемию.

«В первую очередь это могут быть те же самые коронавирусы, но уже другие их виды, с которыми мы пока дела не имели. Коронавирусов много, и мы на себе не испытали действие многих из коронавирусов, которые нам сейчас даже неизвестны. Другая возможность - это вирусы гриппа птиц», - цитирует слова эксперта «360».

По его словам, у людей хоть и есть иммунитет к этим вирусам, однако они могут спровоцировать новую пандемию. Есть вероятность создания «искусственных вирусов», которые разрабатываются в качестве биологического оружия.

«В лаборатории можно создать вирус, который способен вызвать локальную эпидемию и даже будет смертельным для людей», - считает Альтштейн.

В заключение он отметил, что вирусов, которые способны распространиться по всей планете и возбудить миллионы заболеваний, очень мало.

Смертельная «болезнь Х», которая может стать новой пандемий, стала главной темой обсуждения ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Страшная, неизученная и в 20 раз смертельнее COVID-19 - так глава ВОЗ пугает загадочной «болезнью Х». Это вирус, которого пока не существует в природе, но при мутации уже известных патогенов, например птичьего гриппа или оспы обезьян, он вполне скоро может появиться.

В Роспотребнадзоре уверяют, что если «вирус Х» распространится, то российские ученые в короткие сроки создадут собственную вакцину для борьбы с заболеванием, как это было сделано в эпоху коронавируса.