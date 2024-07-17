США дали киевскому режиму «зеленый свет» для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Кроме того, Вашингтон продолжает накалять градус конфликта. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«В Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории», - отметил Полищук.

Дипломат предостерег от непредсказуемых последствий как для самих США, так и для всего мира. При этом американская сторона, продолжил директор департамента МИД, пытается выгородить киевские власти и оправдать собственные преступления.

Девятого июня советник президента США Джейк Салливан выступил с заявлением, что Киев уже воспользовался разрешением наносить удары американским оружием по российской территории.