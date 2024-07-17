МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД: Киев получил карт-бланш США на удары по территории РФ

В МИДе заявили о выданном Вашингтоном карт-бланше Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по российской территории.
Марина Крижановская 2024-07-17 03:55:00
© Фото: IMAGO R4924_italyphotopress Globallookpress

США дали киевскому режиму «зеленый свет» для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Кроме того, Вашингтон продолжает накалять градус конфликта. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«В Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории», - отметил Полищук.

Дипломат предостерег от непредсказуемых последствий как для самих США, так и для всего мира. При этом американская сторона, продолжил директор департамента МИД, пытается выгородить киевские власти и оправдать собственные преступления.

Девятого июня советник президента США Джейк Салливан выступил с заявлением, что Киев уже воспользовался разрешением наносить удары американским оружием по российской территории.

#в стране и мире #Украина #сша #Киев #МИД РФ #Вашингтон #Удары по России #карт-бланш
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 