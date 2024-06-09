Белый дом: Киев уже воспользовался разрешением США наносить удары по РФ

Киев уже воспользовался разрешением наносить удары американским оружием по территории России. Об этом сообщил советник президента США Джейк Салливан.

«Президент это разрешил. Украинцы применили это разрешение на поле боя», - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Он это объяснил тем, что «не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через границу».

Ранее глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что США, Франция и Германия пресекли красную линию после разрешения Киеву атаковать объекты России западным оружием. Она также обрадовалась заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс не будет направлять войска на Украину.