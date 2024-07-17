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Россию назвали страной с самыми большими запасами артиллерии в мире

Российская армия обладает самыми большими запасами артиллерии в мире, превышая американские в три раза, а также имеет налаженные поставки боеприпасов.
Марина Крижановская 2024-07-17 03:29:24
© Фото: ТРК «Звезда»

Россию назвали страной с самыми большими в мире запасами артиллерии. Вооруженные силы страны имеют столько артиллерийских систем, сколько нет ни у одной другой армии. Об этом пишет RT со ссылкой на журнал Forbes.

При этом у российских войск в три раза больше артиллерийских орудий, чем у американских. Кроме прочего, ВС РФ имеют налаженные поставки боеприпасов.

«Между тем, российская армия имеет больше артиллерии, чем любая другая армия в мире. И в три раза больше артиллерийских орудий, чем армия США. Она использует комбинацию советских самоходных гаубиц, таких как МС19 Мста-С и более новых систем, таких как 2С33 Мста-СМ2. Кроме того, российская оборонно-промышленная база имеет надежную сеть поставок для производства артиллерийских снарядов и имеет производственную мощность 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, что позволяет ей соответствовать потребностям армии», - заявил американский журналист.

Также указано, что большую часть боевых повреждений в текущем конфликте нанесла артиллерия, по праву именуемая «королевой битвы». Автор материала заявил, что российские войска выпускают порядка 10 тысяч снарядов за день, в то время как украинские - около двух тысяч. «Артиллерийская зависимость» сохранится, делает предположение автор статьи.

Как сообщалось 1 мая этого года, экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал нарастить поставки оружия войскам в зоне спецоперации. Речь шла о вооружении, военной технике и средствах поражения.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #украинский конфликт #запасы артиллерии
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