Шойгу призвал нарастить поставки оружия войскам в зоне СВО

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание на необходимость нарастить поставки оружия группировках войск в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

Как сообщается, генерал армии провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Там ему доложили об обстановке в зоне СВО.

Министр обороны указал на то, что нужно увеличивать поставки войскам, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Речь идет о вооружении, военной технике и средствах поражения.

Шойгу отметил, что такие меры необходимы для «поддержания требуемых темпов наступления». Для увеличения количества и качества поставок ведется соответствующая работа. В частности, подписаны госконтракты с предприятиями.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.