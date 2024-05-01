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Шойгу призвал нарастить поставки оружия войскам в зоне СВО

Нужно повышать объемы и качество вооружения, техники и средств поражения, которые поставляются группировкам войск.
2024-05-01 10:58:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание на необходимость нарастить поставки оружия группировках войск в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

Как сообщается, генерал армии провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Там ему доложили об обстановке в зоне СВО.

Министр обороны указал на то, что нужно увеличивать поставки войскам, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Речь идет о вооружении, военной технике и средствах поражения.

Шойгу отметил, что такие меры необходимы для «поддержания требуемых темпов наступления». Для увеличения количества и качества поставок ведется соответствующая работа. В частности, подписаны госконтракты с предприятиями.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#военная техника #Минобороны РФ #Сергей Шойгу #оружие #спецоперация #поставки
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