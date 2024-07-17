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Боец Мирон рассказал, как наши штурмовики захватили три опорника ВСУ

Благодаря слаженной работе наших военнослужащих и грамотной корректировке с воздуха удалось взять сразу крупных опорных пунктов ВСУ.
2024-07-17 06:52:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Север» с помощью разведывательных БПЛА обнаружили скопление украинских боевиков, укрывавшихся на позициях в зоне СВО. На опубликованных кадрах - штурм опорных пунктов ВСУ нашими бойцами.

Боевики предприняли попытку атаковать позиции наших войск и встретили отпор. Разведчики засекли передвижение живой силы и техники противника, и по неим был нанесен удар.

После этого штурмовики начали зачищать позиции ВСУ. Благодаря слаженной работе и грамотной корректировке с воздуха им удалось уничтожить сразу несколько крупных опорных пунктов противника. Штурмовик с позывным Мирон рассказал, как проходила операция.

«Тремя штурмовыми группами выдвинулись на три разных опорника, наткнулись на два пулемета. Соответственно два пулемета погасили артиллерией. Засчет этого штурмовики по двум разным флангам смогли взять опорник и выбить оттуда противника», - поделился он.

Ранее были опубликованы ночные кадры работы ТОС «Солнцепек». Экипаж огнеметной системы уничтожил опорные пункты ВСУ у Вербового.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #штурм #ВСУ #штурмовики #Опорный пункт
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