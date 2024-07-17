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Боеприпас «Ланцет» сжег украинскую САУ «Гвоздика» в Херсонской области

Беспилотник Zala зафиксировал попадание во вражескую технику.
2024-07-17 05:51:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские десантники из состава группировки войск «Днепр» показали уничтожение техники украинских боевиков барражирующим боеприпасом «Ланцет». На опубликованном видео «Ланцет» попадает во вражескую 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Гаубица противника находилась на расстоянии около 30 км от линии боевого соприкосновения и была замаскирована. Оператор беспилотника Zala во время разведки определил эту цель как приоритетную.

Профессионально управляя «Ланцетом», оператор подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение. В результате прямого попадания «Гвоздику» удалось уничтожить.

Ранее оператор БПЛА с позывным Шайба рассказал, как сбросил ВОГ прямо на крышу движущегося пикапа ВСУ. По его словам, машина сразу сломалась, а сами боевики сбежали.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #Днепр #САУ "Гвоздика" #Херсонская область #ланцет
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