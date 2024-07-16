Операторы дронов забросали ВОГами боевиков ВСУ под Авдеевкой

Продвижение наших войск на Авдеевском направлении поддерживают не только артиллеристы, но и операторы дронов. «Птички» постоянно забрасывают позиции киевских формирований ВОГами - это осколочные боеприпасы для гранатометов. О работе военнослужащих рассказывает корреспондент Андрей Лазарев.

Операторы БПЛА группировки войск «Центр» доставляют ВОГи боевикам каждый день. На кадрах видно, как наши беспилотники буквально засыпают боеприпасами пехоту неприятеля в траншеях, окопах, опорных пунктах. От вездесущих камер не спрятаться даже в зеленке, от атак с воздуха не скрыться под землей.

«Чтобы вы понимали, можно поднять его на 500 метров и видеть километра на три. Даже шеврон разглядеть можно», - делится оператор БПЛА с позывным Кот.

Кот - в прошлом командир взвода штурмовой группы. Знает, как важна боевая поддержка с неба. Тем более что после таких воздушных налетов боевики если и уцелеют, то обороняются уже не так активно. И хоть он теперь не сталкивается с врагом лицом к лицу, Кот всегда где-то рядом с позициями боевиков.

«До километра подходим. Все происходит молниеносно. То есть мы отработали, сразу меняем позицию. Потому что понятное дело, что они нас видят, засекают», - добавляет Кот.

Напарник Кота - старший оператор БПЛА с позывным Шайба. Рассказывает, как в районе Новоалександровки он сбросил с коптера ВОГ прямо на крышу движущегося пикапа, набитого боевиками.

«Машина сломалась, а пехота убежала. И в дальнейшем машина была сожжена», - рассказывает Шайба.

Он рад помогать штурмовикам. Раньше работал помощником машиниста электропоезда. Приехал в зону СВО добровольцем вслед за отцом. Не так давно в Авдеевке состоялась неожиданная, но такая важная встреча.

«Перед задачей оба. Нервы. Как ни странно, но всем страшно. Правильно? И тут я вижу, что идет отец. Сразу улыбка засияла. Он даже меня не узнал сначала. Пообщались, поговорили и разъехались», - говорит Шайба.

Операторы воздушной разведки работают в тесной связке с расчетами FPV-дронов. На счету расчетов ЦВО не один пораженный танк, БМП или БТР противника. Здесь главное - знать, куда бить. Не только техника становится целью, но и укрепления врага. На кадрах объективного контроля видно, как дроны-камикадзе стремительно пикируют в лесопосадки, где засели боевики. Точные попадания - истинное мастерство наших бойцов. А опыт помогает обходить системы РЭБ противника, маневрируя на разных маршрутах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.