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Боевики ВСУ за сутки 47 раз подвергли обстрелам территорию ДНР

Более всего обстрелам подверглось Горловское направление, которое украинские националисты обстреливали 33 раза.
Дарина Криц 2024-07-17 01:45:49
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

За минувшие сутки (00:00 16 июля по 00:00 17 июля) украинские националисты 47 раз обстреливали Донецкую республику.

За время атак, по информации представительства ДНР в СЦКК, ранения получили четыре местных жителя. Большая часть обстрелов пришлась на Горловское направление.

«Сорок семь фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Четырнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Тридцать три обстрела - на Горловском направлении», - указали в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстреливая республику, боевики ВСУ применили 146 боеприпасов. Повреждения получили пять жилых домов, два автомобиля и два объекта гражданской инфраструктуры.

Кроме этого, украинским обстрелам подвергалась и Белгородская область. Как итог - четыре человека пострадали в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка.

#в стране и мире #ДНР #сцкк #обстрелы всу #донецкое направление #Горловское направление
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