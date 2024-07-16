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Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

Три человека ранены в городе Шебекино, также ранения получил житель села Новая Таволжанка.
Услада Дубинина 2024-07-16 09:26:08
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Четыре человека получили ранения в результате атаки ВСУ на город Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительной информации, в Шебекино ранены трое: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго - проникающее ранение грудной клетки, у еще одного - оскольчатый перелом челюсти», - указано в сообщении.

Гладков сообщил о жителе села Новая Таволжанка, который получил осколочные ранения поясничной области. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали раненому медицинскую помощь.

Также известно о повреждениях жилых зданий и построек в Белгородской области. В Шебекино частично отсутствует электричество, обнаружены повреждения на энергетическом объекте и в системах газоснабжения. Во время обстрела ВСУ у многоквартирного дома повредилось остекление, в квартирах обнаружены внутренние повреждения. Мэр сообщил о повреждении пяти частных домов и восьми автомобилей. Прилетевший украинский снаряд нанес повреждения социальному объекту в селе Новая Таволжанка.

В Минобороны сообщили о 13 беспилотниках ВСУ, сбитых над регионами России, в том числе над Белгородской областью.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #шебекино #новая таволжанка
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