Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

Четыре человека получили ранения в результате атаки ВСУ на город Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительной информации, в Шебекино ранены трое: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго - проникающее ранение грудной клетки, у еще одного - оскольчатый перелом челюсти», - указано в сообщении.

Гладков сообщил о жителе села Новая Таволжанка, который получил осколочные ранения поясничной области. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали раненому медицинскую помощь.

Также известно о повреждениях жилых зданий и построек в Белгородской области. В Шебекино частично отсутствует электричество, обнаружены повреждения на энергетическом объекте и в системах газоснабжения. Во время обстрела ВСУ у многоквартирного дома повредилось остекление, в квартирах обнаружены внутренние повреждения. Мэр сообщил о повреждении пяти частных домов и восьми автомобилей. Прилетевший украинский снаряд нанес повреждения социальному объекту в селе Новая Таволжанка.

В Минобороны сообщили о 13 беспилотниках ВСУ, сбитых над регионами России, в том числе над Белгородской областью.