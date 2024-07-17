Путин переговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии Аль Саудом

Российский президент Владимир Путин переговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В Кремле сообщили, что стороны положительно оценили взаимоотношения Москвы и Эр-Рияда.

«С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», - говорится в заявлении Кремля.

В ходе разговора политики обсудили сотрудничество двух стран в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. Также Путин и Аль Сауд отметили важность сотрудничества в рамках «ОПЕК плюс», чтобы обеспечить стабильность на рынке энергоносителей.

Ранее Владимир Путин переговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Их разговор прошел в рамках «мирной миссии» Орбана, сам политик заявил, что его визит в Москву продиктован интересами мира.