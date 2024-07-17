В Москву доставили 95 освобожденных из украинского плена военнослужащих

В подмосковном аэропорту приземлился самолет с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена.
Их доставят в столичные медицинские учреждения, подведомственные Минобороны РФ. Там бойцы смогут пройти курс реабилитации и получить лечение.
Между украинской и российской сторонами состоялся обмен военнопленными. На Родину в Россию вернулись 95 военнослужащих, на Украину отправлено столько же человек. Гуманитарное посредническое участие принимали ОАЭ.
Прежде оборонное ведомство показало кадры возвращения в Россию освобожденных из плена наших военнослужащих. Видно, как они едут в автобусе, некоторые общаются с родными по мобильным телефонам.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.
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