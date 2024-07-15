Экипаж Ми-35М поразил пехоту врага неуправляемыми авиаракетами

Армейская авиация продолжает громить украинских боевиков. Экипаж ударного вертолета Ми-35М ВКС России поразил неприятельский опорный пункт в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщило МО РФ.

Уточняется, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам, предоставленным передовым авиационным наводчиком.

Применив вооружение, экипаж тут же осуществил противоракетный маневр и успешно вернулся на аэродром.

Передовой авиационный наводчик доложил, что все указанные цели были поражены. В Минобороны России отметили, что полет вертолета армейской авиации прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-25 группировки «Восток» уничтожили специальную технику ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.