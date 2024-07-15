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Экипаж Ми-35М поразил пехоту врага неуправляемыми авиаракетами

Авиаудар неуправляемыми ракетами был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Север».
2024-07-15 10:59:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Армейская авиация продолжает громить украинских боевиков. Экипаж ударного вертолета Ми-35М ВКС России поразил неприятельский опорный пункт в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщило МО РФ. 

Уточняется, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам, предоставленным передовым авиационным наводчиком. 

Применив вооружение, экипаж тут же осуществил противоракетный маневр и успешно вернулся на аэродром. 

Передовой авиационный наводчик доложил, что все указанные цели были поражены. В Минобороны России отметили, что полет вертолета армейской авиации прошел в штатном режиме. 

Ранее сообщалось, что экипажи Су-25 группировки «Восток» уничтожили специальную технику ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #армия #вертолеты #ми-35м
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