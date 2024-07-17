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Экс-руководителя депкульта Москвы Кибовского заключили под стражу

Кибовского арестовали по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве.
Мария Зайцева 2024-07-17 22:50:15
© Фото: Кристина Кормилицына РИА Новости © Видео: Суды общей юрисдикции Москвы

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу ранее занимавшего ранее должность министра Правительства Москвы, экс-руководителю Департамента культуры столицы Александра Кибовского. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Кибовский обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривающих получение взятки в особо крупном размере, а также мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

«По версии следствия, Кибовский, занимая высокопоставленную должность в правительстве Москвы незаконно получал денежные средства совместно с иными лицами за то, что создавал условия подконтрольным фирмами для участия в тендерах по завышенной стоимости», - говорится в сообщении.

Экс-руководителя депкульта заключили под стражу на 2 месяца, до 16 сентября 2024 года.

Ранее экс-заместителя губернатора ЯНАО Воронова отправили под арест по делу о получении взятки в особо крупном размере.

#в стране и мире #арест #замоскворецкий суд #заключение под стражу #Александр Кибовский #департамент культуры Москвы
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