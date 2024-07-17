Захарова ответила на попытку прервать выступление Лаврова в СБ ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытку прервать выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании СБ ООН. Он поставила вопрос о безопасности в штаб-квартире.

В среду во время выступления Лаврова в штаб-квартире ООН женщины-гости израильской делегации начали выкрикивать лозунги в попытке прервать главу МИД.

Мария Захарова поставила вопрос об обеспечении безопасности в штаб квартире ООН и напомнила о недавнем нападении на экс-президента США Дональда Трампа.

«Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности?», - высказалась она.

По ее словам, нельзя признавать нормой подобное поведение, иначе «гости» других делегаций начнут для поддержки своих дипломатов нарушать порядок и приостанавливать работу Совбеза «разными оригинальными способами», - написала официальный представитель МИД в своем телеграм-канале.

Ранее Мария Захарова заявила о зондировании почвы Западом для переговоров с Россией.