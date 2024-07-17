МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова ответила на попытку прервать выступление Лаврова в СБ ООН

Официальный представитель МИД РФ заявила, что поведение, подобное поступку гостей израильской делегации, не должно быть нормой.
Мария Зайцева 2024-07-17 22:35:27
© Фото: Russian Foreign Ministry via Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытку прервать выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании СБ ООН. Он поставила вопрос о безопасности в штаб-квартире.

В среду во время выступления Лаврова в штаб-квартире ООН женщины-гости израильской делегации начали выкрикивать лозунги в попытке прервать главу МИД.

Мария Захарова поставила вопрос об обеспечении безопасности в штаб квартире ООН и напомнила о недавнем нападении на экс-президента США Дональда Трампа.

«Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности?», - высказалась она.

По ее словам, нельзя признавать нормой подобное поведение, иначе «гости» других делегаций начнут для поддержки своих дипломатов нарушать порядок и приостанавливать работу Совбеза «разными оригинальными способами», - написала официальный представитель МИД в своем телеграм-канале.

Ранее Мария Захарова заявила о зондировании почвы Западом для переговоров с Россией.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Мария Захарова #СБ ООН #штаб-квартира оон
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 