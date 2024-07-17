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Фицо высказался против наказания Венгрии в ЕС за визит Орбана в Москву

Премьер-министр Словакии заявил, что дал указания министерству иностранных дел по поводу идеи наказания Венгрии в Евросоюзе за визит Виктора Орбана в Москву.
Мария Зайцева 2024-07-17 21:23:24
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress

Представители Словакии в органах Евросоюза не согласятся с идей наказания Венгрии за визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеообращении в социальных сетях.

Он заявил, что дал указания министерству иностранных дел по поводу идеи наказания Венгрии.

«Вчера я дал указание министерству иностранных дел, чтобы наши представители в органах Европейского союза ни в коем случае не соглашались с буквально сумасшедшими идеями наказывать Венгрию...», - сообщил Фицо.

Он назвал идею наказания сумасшедшей и напомнил, что сам должен был посетить Китай, в том числе для обсуждения вопросов мира и роли КНР в них.

Ранее Роберт Фицо заявил, что поддерживает мирную инициативу венгерского премьера Виктора Орбана.

#в стране и мире #евросоюз #мид #Венгрия #Виктор Орбан #Роберт Фицо #словакия
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