Фицо высказался против наказания Венгрии в ЕС за визит Орбана в Москву

Представители Словакии в органах Евросоюза не согласятся с идей наказания Венгрии за визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеообращении в социальных сетях.

Он заявил, что дал указания министерству иностранных дел по поводу идеи наказания Венгрии.

«Вчера я дал указание министерству иностранных дел, чтобы наши представители в органах Европейского союза ни в коем случае не соглашались с буквально сумасшедшими идеями наказывать Венгрию...», - сообщил Фицо.

Он назвал идею наказания сумасшедшей и напомнил, что сам должен был посетить Китай, в том числе для обсуждения вопросов мира и роли КНР в них.

Ранее Роберт Фицо заявил, что поддерживает мирную инициативу венгерского премьера Виктора Орбана.