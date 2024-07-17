Две мирные жительницы пострадали при атаке БПЛА в ДНР

Две мирные жительницы населенного пункта Верхнеторецкое Ясиноватского округа в Донецкой Народной Республике пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Беспилотный летательный аппарат сбросил взрывоопасный предмет, в результате чего были ранены женщины 1980 и 1965 годов рождения.

Сообщается также, что в Петровском районе Донецка в результате действий украинских военных был поврежден газопровод на Банковской улице.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинские националисты 47 раз обстреливали территорию ДНР.