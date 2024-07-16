Захарова назвала причиной блокировки немецкого журнала свое интервью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкий журнал Compact заблокировали, так как недавно в нем вышло интервью с ней. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, правительство Германии скрывает правду от своих граждан, поэтому заблокировало издание.

Интервью с Захаровой было опубликовано 13 июля на сайте журнала. Дипломат привела свои цитаты из него.

«ФРГ не получает российский газ только потому, что Германии запретили это делать США», - выделила она одну из своих фраз.

Представитель МИД также заявила немецким журналистам, что СССР и Россия никогда не инициировали прекращение поставок газа в Европу. Она отметила, что восстановить поставки газа по оставшейся нитке «Северного потока» можно было бы за несколько недель.

Она дополнила, что интервью получилось, и предположила, что в понедельник МВД Германии заинтересовались материалом, после чего прошли обыски в издании и оно оказалось под запретом.

Ранее Захарова высказалась, что Франция лишает гражданства за критику политики государства.