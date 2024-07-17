Тарпищев заявил об индивидуальной подготовке теннисистов к Олимпиаде

Российские теннисисты будут индивидуально готовиться к Олимпийским играм в Париже в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

«Если на предыдущих Олимпиадах у нас были сборы команды - перед Токио, например, надо было еще и успеть акклиматизироваться, то в этот раз все теннисисты будут готовиться индивидуально», - рассказал он.

По словам Тарпищева, некоторые спортсмены будут готовиться в Европе, некоторые, например Елена Веснина, в России.

В заявочных листах участников предстоящих Олимпийских игр числятся семь спортсменов из России. В одиночном разряде - Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер, а в парном разряде - Веснина и Александрова, Андреева и Шнайдер, Медведев и Сафиуллин.

Известно, что теннисисты выступят в нейтральном статусе.