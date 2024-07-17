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На юге России ввели график отключений энергоснабжения

Меры по снижению нагрузки на энергосистему связаны с рекордно высокими температурами.
Услада Дубинина 2024-07-17 12:30:27
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

График отключений электроснабжения ввели в Краснодаре, Крыму и Севастополе. Жители Тимашевского, Тихорецкого, Славянского, Ленинградского, Юго-Западного районов Краснодара отключены от электричества с 17 по 19 июля, об этом сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов. 

Ранее замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 24» предупредил жителей южных регионов о рисках введения графика отключений энергоснабжения из-за рекордно высоких летних температур.

«Впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний. Это говорит о том, что сейчас энергосистема находится на предельных своих возможностях», - рассказал Евгений Грабчак.

В Минэнерго сообщили о снижении до минимума объема технологических работ, которые ежегодно проводятся в летний период, для предотвращения возможных последствий аномальной жары. Грабчак прогнозирует улучшение ситуации после стабилизации работы Ростовской АЭС и запуска из ремонтов блоков Новочеркасской ГРЭС.

Напомним, что энергоблок №1 на Ростовской АЭС подключили к сети 17 июля после временного приостановления работы. Энергоблок отключился из-за ложного срабатывания защиты, об этом сообщили в компании «Росэнергоатом».

#Крым #Севастополь #Краснодар #Электричество #юг россии
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