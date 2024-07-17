ФССП потребовала от Ивлеевой выплатить более 11 млн рублей налогов

Федеральная служба судебных приставов России возбудила против блогера Анастасии Ивлеевой исполнительное производство за неуплату налогов. Об этом следует из документа Банка данных исполнительных производств ФССП РФ.

Производство возбудили 27 июня. С девушки взыскивают налоги и сборы, а также пени, не включая таможенные, на сумму 11 352 875 рублей.

О задолженности Ивлеевой по налогам на сумму 20,937 миллиона рублей стало известно во вторник.

Из данных БИР-Аналитик следует, что решения ФНС о приостановке операций по счетам ИП блогера направлены в несколько российских банков.

Счета Анастасии Ивлеевой заморозили 4 июня, тогда сумма ее долгов по налогам составила 11,353 миллиона рублей.

Ранее суд отклонил иск предпринимателя Морозова к Ивлеевой на 10 миллионов рублей.