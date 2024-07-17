МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФССП потребовала от Ивлеевой выплатить более 11 млн рублей налогов

Задолженность Ивлеевой по налогам достигла практически 21 миллиона рублей.
Мария Зайцева 2024-07-17 16:33:17
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Федеральная служба судебных приставов России возбудила против блогера Анастасии Ивлеевой исполнительное производство за неуплату налогов. Об этом следует из документа Банка данных исполнительных производств ФССП РФ.

Производство возбудили 27 июня. С девушки взыскивают налоги и сборы, а также пени, не включая таможенные, на сумму 11 352 875 рублей.

О задолженности Ивлеевой по налогам на сумму 20,937 миллиона рублей стало известно во вторник.

Из данных БИР-Аналитик следует, что решения ФНС о приостановке операций по счетам ИП блогера направлены в несколько российских банков.

Счета Анастасии Ивлеевой заморозили 4 июня, тогда сумма ее долгов по налогам составила 11,353 миллиона рублей.

Ранее суд отклонил иск предпринимателя Морозова к Ивлеевой на 10 миллионов рублей.

#в стране и мире #ФССП #блогер #налог #фнс #анастасия ивлеева
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 