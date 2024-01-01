Суд отклонил иск бизнесмена Морозова к Ивлеевой на 10 миллионов рублей

Суд отказал предпринимателю и лидеру религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст» Александру Морозову в иске к блогеру Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на распоряжение.

Отмечается, что размер иска составляет 10 миллионов рублей. Морозов также потребовал заблокировать Youtube-каналы Ивлеевой без права восстановления и удалить на них 84 публикации, где, по словам предпринимателя, была использована нецензурная лексика.

Морозов уже обжаловал решение суда в апелляционной инстанции, дата рассмотрения еще не определена.

Напомним, организованная блогером Анастасией Ивлеевой вечеринка в московском клубе «Мутабор» с полуобнаженным дресс-кодом вызвала общественный резонанс. Несмотря на то, что у праздника был статус «закрытого мероприятия», его участники активно выкладывали фотографии и видео в социальных сетях.

В результате, возмущенные граждане направили обращения в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор, Минкультуры, ФНС с просьбой проверить блогера и участников вечеринки на различные правонарушения.

Анастасия Ивлеева и еще несколько гостей мероприятия принесли извинения.