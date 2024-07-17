Кибовский с сообщниками получил взяток на сумму более 100 млн рублей

Бывший глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский получил вместе с сообщниками взяток на сумму свыше 100 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

Как отмечают в ведомстве, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов. При этом он действовал не один, ему помогали соучастники в составе организованной группы.

Ранее СК РФ требовал арестовать бывшего руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Ему вменяется получение взятки и мошенничество в особо крупных размерах.

Ходатайство об аресте поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Бывшему чиновнику грозит до 15 лет колонии.