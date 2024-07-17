СК требует арестовать экс-главу Департамента культуры Москвы Кибовского

Следственный комитет России требует арестовать бывшего главу Департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

С ходатайством об аресте следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы. Подозреваемому вменяется получение взятки в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере.

За первое преступление Кибовскому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, за второе - до 10 лет заключения.

Александр Кибовский занимал пост министра правительства Москвы с 2010 года, он руководил Департаментом культурного наследия. С 2015 года был главой Департамента культуры. Кибовский был освобожден от должности в 2023 году.