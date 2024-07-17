Литва запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами

С 18 июля автомобилям с белорусскими номерами будет запрещен въезд в Литву. Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на таможенный департамент страны.

С 00.00 четверга на территорию Евросоюза не смогут въезжать легковые автомобили с белорусскими регистрационными номерами.

«Запрет на въезд в ЕС действует для всех автомобилей независимо от гражданства их владельца или водителя», - сообщает издание.

Автомобили, попадающие под запрет, которые находятся на территории страны, должны покинуть Литву до 18 января 2025 года. Затем их пребывание в стране будет незаконно вплоть до конфискации.

При этом в Латвии заявили, что въезд таких же автомобилей запрещен с 16 июля.

С 1 июня границы Польши закрыты для грузовиков и тягачей, которые зарегистрированы в России и Белоруссии.