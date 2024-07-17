МО РФ сообщило о возвращении из плена 95 российских военнослужащих

Девяносто пять российских военнослужащих сегодня возвращены из украинского плена на Родину, взамен передано столько же военнопленных, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Обмен пленными с украинской стороной прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Освобожденных российских военнослужащих доставят в Москву военно-транспортными самолетами, они пройдут лечение в военных медучреждениях. Военнослужащие могут связаться с родными и близкими, помимо медиков, с ними работают психологи.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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