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МО РФ сообщило о возвращении из плена 95 российских военнослужащих

Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными.
2024-07-17 14:37:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Девяносто пять российских военнослужащих сегодня возвращены из украинского плена на Родину, взамен передано столько же военнопленных, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Обмен пленными с украинской стороной прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Освобожденных российских военнослужащих доставят в Москву военно-транспортными самолетами, они пройдут лечение в военных медучреждениях. Военнослужащие могут связаться с родными и близкими, помимо медиков, с ними работают психологи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Украина #РФ #обмен #СВО #пленне
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