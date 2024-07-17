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Супружеская пара погибла под Белгородом при атаке FPV-дрона

Дрон совершил атаку на автомобиль, в котором находилась молодая пара.
Мария Зайцева 2024-07-17 15:23:14
© Фото: vvgladkov, Telegram

У хутора Церковный в Белгородской области FPV-дрон совершил атаку на легковой автомобиль, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

В машине находилась молодая супружеская пара. При атаке автомобиль загорелся, от чего молодые люди погибли на месте, не дождавшись прибытия бригады скорой помощи.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Мы будем помнить всех наших жителей, которые погибли в результате террористических атак ВСУ, и будем продолжать помогать семьям погибших», - заключил Гладков.

Утром во вторник российские военнослужащие перехватили три украинских беспилотника в небе над территорией России, один из них был уничтожен под Белгородом.

#белгородская область #ВСУ #погибшие #Вячеслав Гладков #FPV-дрон
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