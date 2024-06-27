Многодетные семьи с июля не будут платить комиссию при оплате ЖКХ

С 1 июля ряд категорий граждан освобождаются от комиссии при оплате услуг ЖКХ, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий будут освобождены от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ», - цитирует Володина RT.

По его словам, комиссия для многих была ощутимой частью расходов. Данная мера социальной поддержки позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан, добавил Володин.

Ранее юрист Андрей Костянов рассказал, как сэкономить на ЖКХ. Например, можно следить за деятельностью управляющей организации, утверждать условия договора на общем собрании или отказываться от работ, которые жильцу не нужны.