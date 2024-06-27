Крейсер «Варяг» провел комплекс плановых учений в Средиземном море

В Средиземном море экипаж флагмана Тихоокеанского флота ВМФ России гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» провел комплекс плановых учений. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. Отмечается, что были отработаны задачи по обнаружению и уничтожению малоразмерных скоростных целей в открытом море. Также моряки обеспечили маскировку корабля с применением круговой дымовой завесы.

Экипаж крейсера потренировался и в отражении атаки безэкипажных катеров. Огонь велся по имитированным целям из корабельных крупнокалиберных пулеметов «Корд» и «Утес». Еще одним эпизодом учений стало уничтожение плавающей морской мины. Кроме того, моряки отбили атаку «вражеского» корабля при помощи артиллерийских установок АК-130 и АК-630.

Также на флагмане ТОФ совершенствовали навыки по применению зенитного ракетного комплекса «Форт». Был отработан и поиск подводных лодок условного противника. Для уничтожения «субмарины» применили реактивную бомбовую установка и торпеды.

Напомним, ранее боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Египта провели совместные учения в Средиземном море. От нашей стороны были представлены фрегат «Маршал Шапошников» и ракетный крейсер «Варяг», а от египетской - фрегат «Аль-Кадир».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.