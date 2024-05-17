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ВС РФ подорвали гусеницы трофейному танку Leopard при эвакуации

С танком Abrams пришлось еще сложнее во всех смыслах — 65-тонная машина осталась практически без ходовой части и ее вывозили сразу 2 тягача.
2024-05-17 16:17:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военные разорвали подрывом гусеницы трофейному танку Leopard, чтобы сдвинуть его с места при эвакуации, рассказал «Звезде» замначальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Сергей Шаленый.

«Гусеничные ленты у него не вращались. Была проблема в тарнсмиссии. Пришлось применять креативные методы, подрывать гусеничные ленты, эвакуировать машину на опорных катках и затем уже эвакуировать гусеничные ленты», - пояснил Шаленый.

Эвакуировать американский танк Abrams оказалось еще сложнее. Как утверждает генерал-майор, 65-тонная машина осталась практически без ходовой части, и ее вывозили сразу два тягача.

Шаленый рассказал, что подготовка к каждой эвакуации подбитой техники может занимать несколько дней. Противник тщательно старается не дать возможность ВС РФ забрать трофеи. Поэтому перед вывозом надо провести тщательную разведку, привлечь средства прикрытия и РЭБ.

По словам генерала, иностранная техника, которую используют ВСУ на поле боя, не имеет никаких преимуществ перед российскими машинами. Среди образцов, захваченных российскими военными и демонстрируемых на экспозиции на Поклонной горе, мало современных машин. Применение западной техники ВСУ обнажило много их слабых сторон.

Выставка трофеев, добытых бойцами ВС РФ в зоне спецоперации, открылась в мае. На площадке представлены различные образцы техники, включая ту, чт Украина получает от западных стран в рамках военной помощи.

Посетители могут увидеть танк Leopard 2, Abrams, БМП Bradley, БТР М113. По окончании выставки часть экспонатов передадут для изучения, а часть отправят в подмосковный парк «Патриот».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Москва #танк Леопард #трофеи #наш эксклюзив
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