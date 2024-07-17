Враг потерял до 650 боевиков за сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад». Также подразделения группировки продолжили занятие более выгодных рубежей и позиций. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме этого, неприятель лишился бронетранспортера М113, произведенного в Америке, и 12 автомобилей. Российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы поразили РСЗО RАК-SA-12 из Хорватии, 155-миллиметровую САУ Krab из Польши, 155-миллиметровую гаубицу М777 из США, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также станцию РЭБ «Анклав».

Еще российское оборонное ведомство отметило, что в зоне ответственности группировки войск «Запад» за сутки были уничтожены три украинских склада боеприпасов.

Было нанесено огневое поражение формированиям трех мехбригад ВСУ и одной бригады украинской Нацгвардии. Это произошло в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое в Харьковской области, а также в Стельмаховке и Червоной Диброве на территории ЛНР.

Также сообщается, что в зоне ответственности группировки войск «Запад» была отражена контратака штурмовой группы 110-й бригады украинской территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что российский боеприпас «Ланцет» сжег украинскую САУ «Гвоздика» в Херсонской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.