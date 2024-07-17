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Подразделения группировки «Запад» уничтожили до 650 боевиков за сутки

Также неприятель потерял бронетранспортер М113 американского производства и 12 автомобилей.
2024-07-17 13:10:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Враг потерял до 650 боевиков за сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад». Также подразделения группировки продолжили занятие более выгодных рубежей и позиций. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме этого, неприятель лишился бронетранспортера М113, произведенного в Америке, и 12 автомобилей. Российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы поразили РСЗО RАК-SA-12 из Хорватии, 155-миллиметровую САУ Krab из Польши, 155-миллиметровую гаубицу М777 из США, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также станцию РЭБ «Анклав».

Еще российское оборонное ведомство отметило, что в зоне ответственности группировки войск «Запад» за сутки были уничтожены три украинских склада боеприпасов.  

Было нанесено огневое поражение формированиям трех мехбригад ВСУ и одной бригады украинской Нацгвардии. Это произошло в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое в Харьковской области, а также в Стельмаховке и Червоной Диброве на территории ЛНР. 

Также сообщается, что в зоне ответственности группировки войск «Запад» была отражена контратака штурмовой группы 110-й бригады украинской территориальной обороны. 

Ранее сообщалось, что российский боеприпас «Ланцет» сжег украинскую САУ «Гвоздика» в Херсонской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #уничтожение #СВО #Потери врага #группировка войск запад
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