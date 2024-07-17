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Песков: при Трампе особо ничего хорошего для России не было

По словам спикера Кремля, санкции при его президентстве продолжали вводить.
Глеб Владовский 2024-07-17 13:27:03
© Фото: Shealah Craighead, ZUMAPRESS, Globallookpress

Когда Дональд Трамп занимал президентское кресло в США, особо ничего хорошего для России не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам спикера Кремля, Вашингтон продолжал вводить санкции в отношении Москвы.

«Наоборот, вводились все новые и новые ограничения при Трампе. Но тем не менее был диалог», - дополнил Песков.

Напомним, что кандидат в президенты США Трамп заявил, что введением санкций США отталкивают от себя всех. Кроме того, из-за действий Байдена Россия и Китай сильно сблизились.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Дмитрий Песков #санкции США
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