Когда Дональд Трамп занимал президентское кресло в США, особо ничего хорошего для России не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам спикера Кремля, Вашингтон продолжал вводить санкции в отношении Москвы.

«Наоборот, вводились все новые и новые ограничения при Трампе. Но тем не менее был диалог», - дополнил Песков.

Напомним, что кандидат в президенты США Трамп заявил, что введением санкций США отталкивают от себя всех. Кроме того, из-за действий Байдена Россия и Китай сильно сблизились.