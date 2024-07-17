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Трамп: США оттолкнули от себя всех введением санкций

По его мнению, из-за действий Байдена Россия и Китай «поженились».
Глеб Владовский 2024-07-17 10:20:32
© Фото: IMAGO, Annabelle Gordon, CNP, Globallookpress

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена отталкивает от себя всех своими санкциями. Об этом он сказал в интервью изданию Bloomberg.

По его словам, несмотря на то, что у Вашингтона есть огромная экономическая мощь, она стремительно утрачивается. В качестве одной из причин он назвал отказ некоторых стран, в том числе Ирана, от использования доллара.

«Санкциями мы отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции. Я нахожу их очень полезными в случае с Ираном, но даже с Ираном мне санкции не особо были нужны», - приводит его слова RT.

Экс-президент США добавил, что похожая ситуация у него была и с РФ. По его мнению, из-за решений нынешнего президента США Джо Байдена Россия и Китай не только «поженились», но и взяли к себе Иран и КНДР.

«Теперь им никто не нужен», - считает Трамп.

Ранее кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Трамп в случае победы на выборах в США начнет переговоры с Россией и Украиной. 

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #санкции США
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