Варшава объявила о проведении спецоперации на границе с Белоруссией

Войско Польское проведет специальную операцию на границе с Белоруссией. Об этом сообщил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, новая миссия будет проведена 1 августа.

«Будут завершены две операции - тренировочная и по охране границы. Будет одна миссия "Безопасное Подляское", в которой будут принимать участие до 17 тысяч солдат», - заявил он.

Косиняк-Камыш также подчеркнул, что в случае необходимости армия направит дополнительные силы.

Ранее сообщалось, что Польша и страны Прибалтики готовы построить новый железный занавес на границе с Белоруссией и Россией.