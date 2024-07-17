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Варшава объявила о проведении спецоперации на границе с Белоруссией

В Минобороны страны уточнили, что «Безопасное Подлясское» начнется 1 августа.
Глеб Владовский 2024-07-17 12:00:26
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Войско Польское проведет специальную операцию на границе с Белоруссией. Об этом сообщил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, новая миссия будет проведена 1 августа.

«Будут завершены две операции - тренировочная и по охране границы. Будет одна миссия "Безопасное Подляское", в которой будут принимать участие до 17 тысяч солдат», - заявил он.

Косиняк-Камыш также подчеркнул, что в случае необходимости армия направит дополнительные силы.

Ранее сообщалось, что Польша и страны Прибалтики готовы построить новый железный занавес на границе с Белоруссией и Россией.

#в стране и мире #учения #белоруссия #Польша
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