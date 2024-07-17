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КНР приостановила консультации с США по контролю над вооружениями

В китайском МИД объяснили это решение продажей Вашингтоном оружия Тайваню.
Глеб Владовский 2024-07-17 11:34:11
© Фото: Wiktor Dabkowski, Globallookpress

Пекин приостановил консультации с Вашингтоном по контролю вооружений и их нераспространению. Об этом сообщили в китайском МИД.

Как заявили в ведомстве КНР, поводом послужила продажа США вооружений администрации острова Тайвань. Уточняется, что американцы продолжали это делать на протяжении определенного количества времени, игнорируя протесты со стороны Пекина.

«Китай принял решение приостановить очередной раунд консультаций по контролю над вооружениями и нераспространению с США», - говорится в заявлении МИД.

В Пекине также возложили ответственность на Вашингтон, при этом отметили готовность поддерживать определенные контакты со Штатами.

Напомним, что 19 июля Госдеп США одобрил продажу ракет Switchblade-300 Тайваню на сумму около 60 млн долларов.

#Китай #в стране и мире #сша #консультации #мид кнр
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