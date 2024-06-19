МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Госдеп США одобрил продажу Тайваню ракет на сумму 60 млн долларов

Ранее офис представительства Тайбэя запросил 720 ракет и 101 систему контроля.
Анастасия Бобылева 2024-06-19 05:29:45
© Фото: © Walid Berrazeg Keystone Press Agency Global Look Press

Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню ракет Switchblade-300 на сумму около 60 млн долларов. Об этом сообщили в агентстве оборонного сотрудничества Пентагона.

«Госдеп одобрил возможную продажу офису культурного и экономического представителя Тайбэя систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 миллиона долларов», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

До этого офис представительства Тайбэя запросил 720 ракет, а также 101 систему контроля, поясняет агентство. Помимо этого, он запросил до 291 единицы БПЛА, и Госдеп одобрил продажу беспилотников ALTIUS 600M-V на сумму 300 млн долларов Тайваню.

Ранее делегация США посетила Тайвань и встретилась с новым президентом Лай Циндэ. Известно, что он намерен продолжить курс своей предшественницы на достижение независимости острова.

#в стране и мире #ракеты #Госдеп США #Тайвань #продажа оружия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 