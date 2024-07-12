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РЭБ ВСУ не защитила артиллерию от летящего российского «Суперкама»

«Суперкам» российских военных стал большим пятном на репутации вражеских расчетов ПВО.
2024-07-12 11:21:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с боевой работой расчета беспилотника «Суперкам» группировки войск «Север», который вскрыл местонахождение украинской артиллерии и навел на нее средства огневого поражения. Там, где ранее находилось орудие врага, заклубился густой дым.  

Российское оборонное ведомство отметило, что во время боевого дежурства «Суперкама» с земли на вражеской стороне ему противостоят украинские средства радиоэлектронной борьбы. Но, судя по представленным кадрам, они так ничего и не смогли сделать с нашим беспилотным летательным аппаратом. 

«Беспилотники активно применяются с самого начала специальной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня», - говорится в сообщении.

В МО РФ уточнили, что беспилотники Вооруженных сил России находятся в воздухе круглые сутки. «Суперкам» оборудован мощной камерой и тепловизором - это позволяет обнаруживать цели и передавать информацию командованию. После по врагу точно бьет наша артиллерия. 

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотников разгромили автопарк ВСУ на правом берегу Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #беспилотники #Суперкам #группировка "север"
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