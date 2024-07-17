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Лавров назвал интересной встречу с коллегой из Швейцарии Кассисом

Своими впечатлениями Лавров поделился на переговорах с коллегой из Кувейта.
Анастасия Бобылева 2024-07-17 00:39:58
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Глава российского МИД Сергей Лавров во время переговоров с коллегой из Кувейта Абдаллой Аль-Яхьей прокомментировал свою встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, которая закончилась незадолго до этого. Он назвал ее интересной.

«Это была интересная встреча. Я думаю, что лучше дать людям возможность высказаться, чем заставлять их объясняться. Потому что то, что мы услышали от наших западных друзей, говорило о многом», - цитирует его ТАСС.

Переговоры Лаврова с Кассисом продлились почти час, после чего он отправился на встречу с Аль-Яхьей.

Ранее Сергей Лавров обсудил с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Венгрии Петером Сийярто договоренности между двумя странами. Они встретились в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.

#в стране и мире #Сергей Лавров #мид #переговоры #Швейцария #Иньяцио Кассис
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