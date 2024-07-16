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Под Воронежем возник пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ

В поселке Подгоренский Воронежской области мужчина получил ранения из-за попадания обломков украинского БПЛА в жилой дом.
Услада Дубинина 2024-07-16 10:00:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Возгорание сухой травы произошло в поселке Подгоренский Воронежской области после падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Минувшей ночью в п. г. т. Подгоренский произошло возгорание сухой травы. Оно было оперативно потушено силами расчетов ГУ МЧС по Воронежской области», - указано в сообщении.

Известно об одном пострадавшем в результате падения обломков беспилотника в многоквартирный дом. У мужчины зафиксирована резаная рана правого предплечья. Обломки попали в несколько жилых построек, повреждены остекления. Жители поврежденных квартир разместились в ПВР.

Александр Гусев сообщил о временном нарушении электроснабжения поселка. На данный момент работа системы электропередачи восстановлена. Специалисты в составе оценочной комиссии устанавливают ущерб.

За ночь над регионами России уничтожили 13 беспилотников, в том числе один был ликвидирован над Воронежской областью.

#в стране и мире #пожар #беспилотник #воронеж #ВСУ
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