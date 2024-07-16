Второй борт Ми-8 МЧС РФ подключен к ликвидации пожара в Коктебеле

В МЧС РФ задействовали второй борт Ми-8 для ликвидации пожара в крымском Коктебеле. Видео с работой авиации опубликовано в пресс-службе ведомства.

На кадрах видно, как пролетающее над местом происшествия транспортное средство сбрасывает воду на очаги возгорания.

«С утра вертолет Ми-8 МЧС России сбросил уже 60 тонн воды», - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС РФ также напомнили, что площадь возгорания составляет 30 гектаров. Информации о пострадавших нет.

Напомним, что в поселке городского типа Коктебель в Республике Крым загорелась сухая растительность.