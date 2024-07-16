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Второй борт Ми-8 МЧС РФ подключен к ликвидации пожара в Коктебеле

Огнеборцы уже сбросили свыше 60 тонн воды.
Глеб Владовский 2024-07-16 09:18:03
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

В МЧС РФ задействовали второй борт Ми-8 для ликвидации пожара в крымском Коктебеле. Видео с работой авиации опубликовано в пресс-службе ведомства.

На кадрах видно, как пролетающее над местом происшествия транспортное средство сбрасывает воду на очаги возгорания.

«С утра вертолет Ми-8 МЧС России сбросил уже 60 тонн воды», - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС РФ также напомнили, что площадь возгорания составляет 30 гектаров. Информации о пострадавших нет.

Напомним, что в поселке городского типа Коктебель в Республике Крым загорелась сухая растительность.

#в стране и мире #пожар #МЧС РФ #республика крым #коктебель
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